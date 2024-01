Agrigento, evade dai domiciliari in attesa del processo per rapina: arrestato di nuovo 

Evade dai domiciliari poco prima del processo per direttissima che lo vede imputato per rapina. Un poliziotto libero dal servizio, lo stesso che lo aveva bloccato un paio di giorni fa, lo nota nei pressi di un bar e fa scattare il nuovo arresto. Un trentaduenne marocchino, residente ad Agrigento, è finito nuovamente in manette. Adesso, oltre al reato di rapina, dovrà rispondere anche a quello di evasione.

L’uomo negli scorsi giorni, in compagnia di un altro immigrato, ha aggredito un ventisettenne agrigentino nei pressi della stazione Centrale rubandogli anche l’auto. Una fuga durata pochi minuti poiché la polizia lo ha subito rintracciato e arrestato. Per questo motivo era finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Una misura che però è stata violata con il trentaduenne che è ha lasciato l’abitazione per recarsi al bar. Lì è stato notato da un agente delle Volanti libero dal servizio.