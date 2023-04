Agrigento, irregolarità in casa di riposo: denunciato il titolare 

I carabinieri del Nas, insieme ai Carabinieri di Agrigento, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica il legale rappresentate di una struttura per anziani.

Si tratta di un cinquantenne di Favara, residente ad Agrigento, che deve rispondere adesso dell’ipotesi di reato di mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate.

Durante l’ispezione all’interno della casa di riposo sono risultate ospitate due anziani in numero superiore a quelle autorizzate e per questo motivo a carico dello stesso è stata elevata una sanzione per un ammontare di 1.032 euro.