Agrigento, l’ex sindaco Sodano nuovamente assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa

La Corte di Appello di Palermo ha assolto l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Sodano, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Sodano, ex primo cittadino e senatore della Repubblica, incassa così un’altra assoluzione dopo quella disposta in primo grado dal gup di Palermo Sergio Ziino ormai quasi sette anni fa.

L’accusa, sostenuta dal procuratore generale Giuseppe Fici, aveva chiesto la condanna di Sodano a sei anni di reclusione.

Al centro del processo l’elezione di Sodano a sindaco nel 1993 quando, secondo l’accusa, le cosche agrigentine condizionarono il voto. L’ipotesi accusatoria non ha retto nel primo grado di giudizio e adesso anche in Appello. Il tribunale ha altresì disposto la condanna di Giuseppe Arnone, parte civile nel processo ed ex sfidante di Sodano alle elezioni del 1993, al pagamento di mille euro nei confronti dell’avvocato Mormino.