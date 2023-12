Agrigento, nascondeva 1.6 chili di cocaina in auto: arrestato trentenne

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne di Gela – A.F. – sorpreso alla guida di un’auto in possesso di 1.6 chili di cocaina. Lo stupefacente era nascosto in una botola ricavata sotto il sedile del veicolo. Il controllo dei militari dell’Arma è scattato in contrada Mosella. L’uomo è stato fermato nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona. L’atteggiamento nervoso del trentenne ha immediatamente insospettito i carabinieri che hanno così proceduto a perquisire l’auto fino alla scoperta di una botola sotto il sedile. All’interno vi erano custoditi 1.6 chili di cocaina. Il veicolo è stato sequestrato e per il trentenne sono scattate le manette. L’uomo, in attesa della convalida del provvedimento, è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 100 mila euro.