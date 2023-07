Agrigento, nipote del boss dovrà risarcire 30 mila euro a famiglia per stalking

Il giudice della sezione civile del tribunale di Agrigento, Federica Verro, ha condannato Gerlando Massimino, trent’anni, nipote del boss Antonio Massimino, al pagamento di un risarcimento di quasi 30 mila euro nei confronti di madre e figlia.

Il tribunale ha così accolto le richieste dei legali delle due donne, gli avvocati Barbara Garascia e Giuseppe Bongiorno. Rigettata, invece, quella avanzata dal padre- marito per mancanza di alcuni documenti necessari. Massimino, nipote del boss, era già stato condannato nel procedimento penale per stalking. Gli atti persecutori sarebbero andati avanti per quasi un anno per motivi di vicinato.