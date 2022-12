Agrigento, più controlli e agenti in strada: varato piano per Natale e Capodanno

Più controlli per una maggiore sicurezza con particolare attenzione ai luoghi di culto e dispositivi specifici per contrastare reati predatori e giochi pirotecnici. Lo ha disposto la Prefettura di Agrigento a margine del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza presieduta dal prefetto Maria Rita Cocciufa.

Sono state prese in considerazione alcune particolari situazioni che vedranno un sensibile aumento della circolazione di veicoli e persone, anche turisti, potenziando i servizi di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti a rischio, delle località a maggiore vocazione commerciale e turistica nonché quelle dove vengono allestiti mercatini e fiere natalizie.

Una particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi di culto dove si svolgeranno le tradizionali cerimonie religiose. Saranno potenziati i controlli lungo le arterie stradali, in particolare quelle di accesso al capoluogo e alle mete turistiche della provincia. Il Prefetto ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di implementare i dispositivi di prevenzione e repressione dei cosiddetti reati predatori in relazione alla maggiore circolazione di denaro e merci che si realizza in concomitanza delle feste di fine anno. Saranno altresì attivati servizi specifici mirati al contrasto della produzione e commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici.