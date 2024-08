Agrigento, rapina a mano armata in una tabaccheria del centro 

Colpo in una tabaccheria nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi , con volto travisato da casco e uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nel pomeriggio di martedì nell’attività commerciale in via Picone.

I banditi, dopo aver minacciato il personale, si sarebbero fatti consegnare il denaro presente in cassa. Poi la fuga a bordo di uno scooter. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa trecento euro. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti delle Volanti della questura di Agrigento. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona.