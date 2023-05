Agrigento, sborsa 31 mila euro per un’auto ma era una truffa online

Trova su internet un annuncio relativo ad una Audi Q3 Sport Back e decide di acquistarla al prezzo di 31 mila euro. Dopo aver effettuato l’intero bonifico scopre di essere stato truffato e del veicolo non c’è nessuna traccia. È accaduto ad un trentenne agrigentino che si è recato dalla polizia e ha denunciato l’accaduto.

Il giovane ha raccontato di aver contattato il venditore dopo aver visto alcune foto su un noto sito online. Ha poi fornito agli agenti tutti i contatti e i numeri di telefono in suo possesso. Al via le indagini per risalire all’identità del truffatore che si è messo in tasca la corposa cifra di 31 mila euro.