Agrigento, sequestrate 15 auto ed elevate quasi 100 multe per sosta selvaggia

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nel centro di Agrigento e, in particolare, nei luoghi della movida. Nell’ultimo weekend vi è stato un notevole dispiegamento di agenti così come disposto dalla Questura. Non sono emersi disordini o risse né i titolari dei locali hanno violato le prescrizioni.

Dal punto di vista della viabilità, invece, i numeri sono stati importanti. Sono stati 15 i veicoli sequestrati poichè, dopo gli accertamenti, risultavano essere scoperti di assicurazione.

Gli agenti della polizia locale, invece, hanno elevato ben 88 multe nella sola giornata di sabato nei confronti di altrettanti automobilisti indisciplinati tra via Atenea, via Pirandello e via San Francesco.