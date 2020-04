Agrigento, si insedia il Prefetto Cocciufa: “Vicina alla popolazione e alle fasce più deboli”

di Giuseppe Castaldo e Irene Milisenda

Si è insediata questa mattina il nuovo Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Dopo un primo, breve incontro istituzionale con i rappresentati provinciali delle forze dell’ordine , il nuovo Prefetto di Agrigento ha voluto incontrare e salutare la stampa agrigentina in una video-conferenza nel rispetto di tutte le prescrizioni in tema di emergenza Coronavirus. La d.ssa Maria Rita Cocciufa, originaria di Lentini, al primo incarico al vertice di una Prefettura, torna in Sicilia dopo otto anni fuori la propria terra.

Il suo intervento, caratterizzato da toni cordiali e propositivi, è subito rivolto alla popolazione, alle fasce più deboli di una provincia afflitta da problematiche che hanno radici lontane acuite ancora di più dal momento drammatico come quello che tutti noi stiamo attraversando: “Vi chiedo la cortesia, senza retorica e senza dietrologia, di diffondere il messaggio che il Prefetto è e sarà vicino alla popolazione e alle fasce più deboli. Le porte della Prefettura sono sempre aperte – ha dichiarato – e da oggi mi metterò a lavoro per coordinare e trovare soluzioni alle problematiche di questa terra”.

“Sono onorata di tornare in Sicilia, la mia terra d’origine. Ho già conosciuto i miei collaboratori e sono convinta che il lavoro di squadra paga sempre. Dalle prossime ore sarà già a lavoro, mi metterò in contatto con i sindaci e i rappresentati degli Enti territoriali.”

Tanti, come si diceva, i problemi che caratterizzano la nostra provincia così come tanti sono i dossier già presenti sulla scrivania del nuovo Prefetto: dall’immigrazione, con alcuni sindaci che da diversi giorni protestano per l’emergenza migranti, alla distribuzione idrica. Ma non soltanto. Ammirevole lo spirito con cui il nuovo Prefetto si è presentato alla Città e alla provincia intera. La redazione di Grandangolo, nel dare il benvenuto alla d.ssa Cocciufa, le augura un buon lavoro.