Akragas a valanga sulla Gioiese, all’Esseneto finisce 6-0 

Tutto facile per l’Akragas che supera con un rotondo 6-0 la Gioiese e tornano alla vittoria che mancava dallo scorso cinque novembre. Allo stadio Esseneto, oggi chiuso ai tifosi dopo i disordini di domenica scorsa nel derby con il Licata, non c’è stata partita. I biancazzurri di mister Coppa travolgono il fanalino di coda del campionato e conquistano i tre punti nel match valido per la 21ª giornata del torneo di Serie D. Una vittoria importante per il morale ma soprattutto per la classifica e le ambizioni di salvezza del Gigante.

Primo tempo già ben indirizzato con due reti arrivate nei primi sette minuti di gioco grazie al rigore trasformato da Grillo e al gol di Distefano. Nella ripresa la musica non cambia e arrivano altre quattro marcature: l’autogol di Montefusco al 53º e i gol di Marrale, Casadidio e Liga. Archiviata la ventunesima giornata è tempo di pensare al prossimo impegno nel turno infrasettimanale. L’Akragas scenderà in campo mercoledì in trasferta contro il Città di Sant’Agata.