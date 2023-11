Akragas, nuova sconfitta esterna

E’ un’Akragas che non conosce mezze misure: o vince, o perde. Anzi, vince e perde senza riuscire a dare continuità ai risultati positivi. Dopo l’importante successo di domenica scorsa in casa contro la Sancataldese, a Barcellona Pozzo di Gotto si è materializzata la sesta sconfitta stagionale.

Un peccato, anche per il modo in cui è maturata la rete del successo. Al 91′ con due giocatori biancazzurri a terra per infortunio, Cipolla allontana un pallone sperando nel fair play degli avversari. Niente di tutti ciò, Biondo (ex di turno) recupera un pallone e si invola in solitaria verso la porta avversaria tra l’incredulità dei biancazzurri, serve una palla al centro per Longo che mette in rete.

Il pareggio sarebbe stato, forse, il risultato più giusto anche in virtù delle occasioni create dai biancazzurri che hanno colpito un palo e con Trombino e Di Mauro vicinissimi al vantaggio.

Anche l’Igea ha creato le sue occasioni ma l’azione finale si è rivelata fatale.

Dispiacere, ovvio, tra i biancazzurri che non hanno apprezzato il gesto, ritenuto poco sportivo, di Biondo che ha regalato i tre punti ai giallorossi.

Si volta pagina e si pensa già al prossimo impegno. Mercoledì va in scena la coppa Italia all’Esseneto contro il Trapani e, domenica prossima, il Reggio Calabria per la 14^ di campionato.