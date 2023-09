Alberto e Daniel, colleghi e amici con la passione per il gruppo folk: chi sono le vittime 

Erano diventati colleghi ma si conoscevano da una vita. Alberto e Daniel, i due autisti di Favara deceduti in un tragico incidente sulla A1, avevano una grande passione in comune: l’amore per la musica e le tradizioni popolari.

Alberto Vella, 34 anni, ormai da anni era un navigato conducente di pullman con esperienza alle spalle. Nonostante gli impegni lavorativi non aveva abbandonato la passione per il folklore e, nel tempo libero, insegnava i passi di danza ai più piccoli del Fabaria Folk dove tutti lo conoscevano e apprezzavano. Anche Daniel Giudice, 32 anni, era un amante della musica e frequentava il gruppo folk con cui aveva preso parte a festival e sagre. Daniel aveva lasciato Favara per trasferirsi in Lombardia dove aveva trovato lavoro come tranviere. Si era fatto subito apprezzare, creandosi una cerchia di amici. Fino a qualche giorno fa quando si era presentata l’occasione di una vita: avvicinarsi a casa e tornare nella sua Favara come conducente di autobus per la ditta Patti tour. Quella di stanotte era una delle sue prime tratte.

La notizia della morte dei due autisti ha sconvolto l’intera comunità favarese dove Alberto e Daniel erano apprezzati e conosciuti come grandissimi lavoratori. Il sindaco Antonio Palumbo ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali: “Favara si sveglia con una notizia terribile, l’ennesima che sta colpendo questa comunità. Due giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte sull’autostrada A1 a bordo del bus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto Vella e Daniel Giudice. Anche io perdo delle persone cui mi legava una sincera amicizia.”

Fanno eco le parole della presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi che dichiara: “Questa mattina Favara è sconvolta dall’ennesima tragedia. IlConsiglio Comunale si stringe al dolore dei familiari di Alberto Vella e Daniel Giudice, due giovani molto amati, due lavoratori stappati prematuramente alla vita, lasciando un vuoto incolmabile, una gravissima perdita che colpisce tutta la Comunità.”