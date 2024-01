Alcol a minorenni a Canicattì, sanzionati tre locali 

Tre locali della movida sono stati sanzionati per aver venduto bevande alcoliche a minorenni. Per una delle attività è scattata anche la denuncia per aver dato alcol ad un tredicenne. È il bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti del commissariato, guidati dal dirigente Gerlando Scimè, durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Dante. Gli agenti hanno anche rinvenuto e sequestrato ben cinque coltelli e una lametta da barba. Qualcuno aveva ben pensato di portarseli dietro durante la festa in piazza gettandoli a terra alla vista della polizia.