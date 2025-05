Ancora sangue sulle strade, la strage continua: morto 20enne

Un ragazzo di venti anni Giulio Massimino di Acireale è morto oggi in un tragico incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che conduce al rifugio Citelli, nel territorio di Sant’Alfio.

La vittima era a bordo della sua moto Mv Agusta quando per cause ancora in corso di accertamento, si è avuto lo scontro con una Fiat Panda che proveniva dal senso di marcia opposto. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo (è arrivato anche l’elisoccorso).

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Giarre che hanno il compito di ricostruire le dinamiche del tragico incidente.

In aggiornamento