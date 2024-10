Antonella morta in Germania coi suoi due figli: il Sindaco di Esslingen sul luogo della tragedia

Il sindaco di Esslingen Matthias Klopfer ha dichiarato al quotidiano tedesco BILD: “Se dipendesse da me, il limite di velocità sarebbe di 30 ovunque in città. Ma la legislazione federale non ci lascia spazio di manovra. Ecco perché la città ha aderito a un’iniziativa che sostiene limiti di velocità adeguati”. Klopfer è arrivato all’alba di oggi sul luogo del tragico incidente di Martedì scorso in cui hanno perso la vita Antonella Ribisi di Palma di Montechiaro insieme ai suoi figlioletti Gabriel e Alessio.

Il conducente dell’Audi Q3, rimane ricoverato in ospedale, dove gli è stato prelevato un campione di sangue per capire o meno se guidasse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool. L’ultima ad avere un ricordo di Antonella, è una vicina di casa che l’ha vista uscire poco prima sorridente insieme ai bambini. Una tragedia che ha scosso Esslingen e Palma di Montechiaro da dove sono arrivati anche dei fiori a nome dell’amministrazione comunale guidata da Stefano Castellino che ieri si era detto pronto a dichiarare il lutto cittadino nel giorno dei funerali.