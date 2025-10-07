“Atti sessuali con una minorenne”, chiesta condanna per un commerciante 

Un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. È la richiesta di condanna avanzata dalla procura di Agrigento nei confronti di un commerciante bengalese – titolare di un negozio nel centro di San Leone – accusato di atti sessuali con una minorenne.

La vicenda risale al settembre dello scorso anno e scaturisce dalla denuncia della madre della ragazzina. Racconto che la donna ha poi confermato anche in aula durante l’incidente probatorio. Secondo l’accusa, il commerciante avrebbe bloccato e baciato in bocca la minorenne che si trovava all’interno del suo negozio.

Il cinquantanovenne ha sempre respinto le accuse. Il processo è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare, Alberto Lippini. Il prossimo 9 dicembre al via l’arringa difensiva dell’avvocato Davide Casà. La persona offesa si è costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Giovanni Crosta.