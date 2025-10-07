Apertura

“Atti sessuali con una minorenne”, chiesta condanna per un commerciante 

Nei confronti di un commerciante bengalese - titolare di un negozio nel centro di San Leone - accusato di atti sessuali con una minorenne

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione. È la richiesta di condanna avanzata dalla procura di Agrigento nei confronti di un commerciante bengalese – titolare di un negozio nel centro di San Leone – accusato di atti sessuali con una minorenne.

La vicenda risale al settembre dello scorso anno e scaturisce dalla denuncia della madre della ragazzina. Racconto che la donna ha poi confermato anche in aula durante l’incidente probatorio. Secondo l’accusa, il commerciante avrebbe bloccato e baciato in bocca la minorenne che si trovava all’interno del suo negozio.

Il cinquantanovenne ha sempre respinto le accuse. Il processo è in corso davanti il giudice per l’udienza preliminare, Alberto Lippini. Il prossimo 9 dicembre al via l’arringa difensiva dell’avvocato Davide Casà. La persona offesa si è costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Giovanni Crosta. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Si svuota canalone alla ricerca di Marianna, la famiglia: “Non ci risulta nessuna raccolta fondi”
Apertura

“Atti sessuali con una minorenne”, chiesta condanna per un commerciante 
Caltabellotta

La Marcia per la pace unisce i Comuni di Ribera e Caltabellotta
PRIMO PIANO

Incendio vicino il complesso turistico di Sciaccamare, evacuato il Cala Regina 
Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, in giunta l’avvocato Nicolò Avanzato
Agrigento

Viabilità in tilt all’uscita della scuola al Quadrivio, la Cgil: “Intervenire prima di tragedie”