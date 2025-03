Auto a fuoco a Porto Empedocle, aperta inchiesta

Notte di fuoco in via Bologna a Porto Empedocle. Un incendio, sembrerebbe divampato da una Fiat Grande Punto di proprietà di una ventenne, si è propagato e ha danneggiato altre due vetture, una Golf Volkswagen e una Fiat Cinquecento, che erano parcheggiate una vicina all’altra. Danneggiata anche la saracinesca di un garage al piano terra di uno stabile.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Gli stessi che qualche ora prima erano intervenuti sempre a Porto Empedocle per un principio d’incendio che ha interessato un’auto di proprietà di un dipende di Aica.

Sugli episodi, informata la Procura di Agrigento, i Poliziotti del locale commissariato hanno avviato le indagini per cercare di fare luce sull’accaduto. Dalle prime informazioni pare che l’incendio che ha interessato le auto in via Bologna sia di natura dolosa; di fatti del liquido infiammabile è stato trovato vicino all’auto.