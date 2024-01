Bancarotta, restituiti 6.4 milioni di euro al gruppo Moncada: cadono tutte le accuse

Il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha disposto l’assoluzione nei confronti del ragioniere Calogero Volpe e dell’imprenditore Salvatore Moncada, deceduto nel maggio 2022, nel processo scaturito da un’inchiesta che ipotizzava il reato di bancarotta preferenziale legato alle sorti della società “Moncada Solar Equipment s.r.l.”, dichiarata fallita dal tribunale di Agrigento il 14 gennaio del 2016. Il giudice ha altresì disposto la restituzione di oltre 6.4 milioni di euro al gruppo Moncada. La somma era stata sequestrata due anni fa dalla Guardia di Finanza che aveva eseguito il provvedimento firmato dall’allora gip Luisa Turco su richiesta della procura di Agrigento.

Le indagini erano state avviate nel 2019 a seguito di una segnalazione originata dalla Banca d’Italia che, nel corso di un’attività ispettiva in un istituto di credito, aveva rilevato delle “anomale movimentazioni di denaro”, segnalate come sospette dall’istituto ispezionato, sui conti di società del gruppo “Moncada” attivo da anni nel settore delle energie da fonte rinnovabile. Per questo motivo erano finiti a processo lo stesso Salvatore Moncada, amministratore unico della società, e il ragioniere Calogero Volpe, procuratore speciale della società “Moncada Solar Equipment s.r.l”. Il gup Miceli, al termine del processo che si è celebrato col rito abbreviato, ha disposto l’assoluzione con formula piena. Per Moncada, deceduto nel maggio 2022, “perché il fatto non sussiste”; stessa formula per Volpe per quanto riguarda le contestazioni fino al 31 dicembre 2012 mentre “perché il fatto non costituisce reato” per il resto delle accuse. Entrambi sono assistiti dagli avvocati Marco Giglio, del Foro di Agrigento, e Alberto Sirani, del Foro di Milano.

Torna nella disponibilità del gruppo Moncada anche la somma di 6.464.129,32 euro. Il giudice, per effetto della sentenza di assoluzione, ne ha ordinato il dissequestro e la restituzione.