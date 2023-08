Barista di Palma di Montechiaro ucciso a coltellate in Germania 

Omicidio in Germania. Un cinquantasettenne di Palma di Montechiaro – Pino Sambito – è stato ucciso con diverse coltellate in un agguato avvenuto all’interno del “Caffè Roma”, il bar che l’uomo gestiva da cinque anni. Il delitto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì nella città di Ludwigshafen Am Rhein, a poca distanza da Mannheim. Sambito si era trasferito in Germania da diversi anni e il suo bar era diventato punto di ritrovo per diversi emigrati siciliani.

A fare la scoperta è stata una donna che, dopo aver trovato l’uomo agonizzante, ha chiamato i soccorsi. Sambito è deceduto poco dopo in ospedale. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver notato la presenza di un trentenne siciliano, capelli e carnagione scura. La posizione dell’uomo è al momento al vaglio degli inquirenti che dovranno accertare se possa aver avuto qualche ruolo nel delitto. Anche gli investigatori agrigentini – Squadra Mobile e Reparto Operativo dei carabinieri – osservano (al momento) a distanza la vicenda. Le ipotesi sono varie: dai dissidi personali, al regolamento di conti passando per una faida del tutto siciliana.