Benzina sul portone di casa di un 53enne, indagini 

Ha tutte le caratteristiche di un avvertimento l’incendio appiccato sul portone di casa di un 53enne avvenuto in una stradina tra le vie Puccini e Guido d’Arezzo, a Licata. È stato il proprietario di casa ad accorgersi delle fiamme e a spegnerle prima che potessero divampare.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori la presenza di eventuali telecamere nella zona. I carabinieri cercheranno di ricostruire quanto accaduto per dare un volto all’uomo entrato in azione in piena notte.