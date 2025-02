Blitz della Squadra mobile, smantellata banda di trafficanti di armi e droga 

Alle prime luci dell’alba, a seguito di una complessa e articolata attività di indagine diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta, personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Enna e del Commissariato di P.S. di Leonforte ha eseguito l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Caltanissetta, nei confronti di alcuni soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, con l’aggravante per due di loro della associazione armata, nonché per i reati, in concorso, di detenzione, vendita, cessione, trasporto e consegna a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack e marijuana.

L’attività di indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi in ordine all’esistenza di un’organizzazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel territorio di Agira e dei vicini centri di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Leonforte. All’operazione ha collaborato personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile delle Questure di Catania e Agrigento, personale delle unità cinofile dell’U.P.G.S.P. della Questura di Catania e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania.