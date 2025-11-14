Apertura
Bottiglia di benzina vicino la sua auto, intimidazione a commerciante
Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile intorno la sua auto lasciando anche per terra una bottiglia con della benzina
Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile intorno la sua auto lasciando anche per terra una bottiglia con della benzina. Poi ha appiccato le fiamme in un terreno vicino l’abitazione. È successo a Santa Margherita Belice dove un commerciante, proprietario di una ditta di macchinari agricoli, ha subito quella che sembra essere una vera e propria intimidazione.
L’uomo si è accorto del rogo grazie alla segnalazione di un passante. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze ben peggiori. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.
