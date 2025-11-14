Bottiglia di benzina vicino la sua auto, intimidazione a commerciante

Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile intorno la sua auto lasciando anche per terra una bottiglia con della benzina. Poi ha appiccato le fiamme in un terreno vicino l’abitazione. È successo a Santa Margherita Belice dove un commerciante, proprietario di una ditta di macchinari agricoli, ha subito quella che sembra essere una vera e propria intimidazione.

L’uomo si è accorto del rogo grazie alla segnalazione di un passante. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze ben peggiori. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione.