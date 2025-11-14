Apertura

Bottiglia di benzina vicino la sua auto, intimidazione a commerciante

Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile intorno la sua auto lasciando anche per terra una bottiglia con della benzina

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile intorno la sua auto lasciando anche per terra una bottiglia con della benzina. Poi ha appiccato le fiamme in un terreno vicino l’abitazione. È successo a Santa Margherita Belice dove un commerciante, proprietario di una ditta di macchinari agricoli, ha subito quella che sembra essere una vera e propria intimidazione.

L’uomo si è accorto del rogo grazie alla segnalazione di un passante. Successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evitato conseguenze ben peggiori. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Ricambi “sospetti” in impianto di autodemolizioni, denunciato licatese 
Apertura

Favara, accusa malore e chiama il 118. Trovato morto, carabinieri sul posto
Apertura

Bottiglia di benzina vicino la sua auto, intimidazione a commerciante
Giudiziaria

Omicidio Mattarella, prefetto indagato resta ai domiciliari
Giudiziaria

Appalti pilotati, Romano: “Su di me nessuna intercettazione”
Cronaca

Uomo scomparso misteriosamente, avviate ricerche