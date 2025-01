Brucia l’auto di un pensionato a Canicattì, indagini 

Fiamme a Canicattì. La Renault Kadjar di un pensionato di settantadue anni è stata danneggiata da un incendio. Il rogo è avvenuto nella serata di venerdì in via dell’Agricoltura. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato fuoco e fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. L’auto ha subito ingenti danni. I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Non sono ancora chiare le cause che hanno innescato il rogo.