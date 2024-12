Bruciata l’auto di un bracciante agricolo a Licata, indagini 

Notte di fuoco a Licata dove un incendio ha danneggiato l’automobile di proprietà di un ventottenne bracciante agricolo del posto. Il rogo si è verificato nei pressi del Rettifilo Garibaldi. Ingenti i danni alla Fiat Panda, parcheggiata a poca distanza dall’abitazione del giovane.

Sono stati alcuni residenti a chiamare il numero di emergenza dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Non è ancora chiara la causa del rogo e non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto.