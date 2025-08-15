Apertura
Bruciato il furgone di un imprenditore a Palma di Montechiaro, l’incendio è doloso
A poca distanza, infatti, è stata rinvenuta una bottiglietta con ancora residui di benzina
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio che la scorsa notte ha danneggiato un furgone Ford Transit di proprietà di un imprenditore quarantottenne di Palma di Montechiaro. Il rogo è avvenuto nei pressi di via Tiepolo.
A poca distanza, infatti, è stata rinvenuta una bottiglietta con ancora residui di benzina. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.
