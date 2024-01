Brutale pestaggio al Viale della Vittoria, la scena ripresa con un cellulare: immigrato in ospedale 

Scene da farwest nel centro di Agrigento. Un immigrato, da anni residente nella Città dei templi, è stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio, con una prognosi di una decina di giorni, dopo essere stato colpito ripetutamente da due persone al Viale della Vittoria. La scena, immortalata con un cellulare, è divenuta virale rimbalzando poco dopo sui social. Il fatto è avvenuto poco dopo l’una. Nel video si vede una discussione tra l’immigrato e altre due persone: spintoni, calci e pugni scambiati reciprocamente.

Le due persone però sembrano avere la meglio e l’immigrato, colpito al volto con un pugno, cade senza sensi sul selciato. Una volta a terra la violenza non si ferma e vengono sferrati altri colpi. Poi la fuga dei due aggressori a bordo di un’auto. Sono stati alcuni passanti a cercare di placare gli animi e chiamare immediatamente i soccorsi. Al via le indagini per ricostruire cosa sia esattamente accaduto. Al vaglio le immagini e la targa del veicolo al bordo del quale si sono allontanati i due soggetti.