Apertura

Bus contro auto, morta una donna di 45 anni

A perdere la vita una donna di 45 anni che era a bordo di una Toyota Yaris scontratasi, con un bus

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incidente stradale mortale si e’ verificato questa mattina, intorno alle 9, sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto, nel Siracusano. A perdere la vita una donna di 45 anni che era a bordo di una vettura, una Toyota Yaris, scontratasi, per cause che sono al vaglio dei carabinieri e della polizia, con un autobus.

L’impatto e’ avvenuto in prossimita’ dello svincolo per la riserva di Vendicari. Non ci sono feriti tra i passeggeri del bus, posto sotto sequestro, su disposizione della procura di Siracusa, insieme all’auto. I magistrati hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Sentiti i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

FOTO DI IVAN SORTINO

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Tragedia ad Agrigento, ex impiegato della Provincia morto in incidente stradale 
Agrigento

Con l’auto contro la Rotonda degli Scrittori, due feriti 
Apertura

Bus contro auto, morta una donna di 45 anni
Catania

Accoltella connazionale, 19enne fermato per tentato omicidio
Ultime Notizie

Bangladese picchiato e rapinato, arrestati due minori
Agrigento

Centro revisione di auto vince ricorso dopo revoca autorizzazione, potrà riaprire 