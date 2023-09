Bus dei migranti si schianta contro Tir, morti due autisti di Favara: almeno 25 feriti

Tragedia in autostrada. Un bus partito ieri sera da Porto Empedocle, per trasferire i migranti sbarcati a Lampedusa in una struttura di accoglienza piemontese, si è schiantato contro un Tir lungo la A1 all’altezza di Fiano Romano. Il bilancio, purtroppo in aggiornamento, è pesantissimo: 2 autisti morti e almeno 25 feriti. Le vittime sono due dipendenti della linea trasporti Patti Tour di Favara: si tratta di Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni.

Il pullman era partito ieri sera da Porto Empedocle. La linea Patti Tour di Favara ha un contratto con la Prefettura di Agrigento e si occupa da tempo del trasferimento dei migranti che approdano sulle coste agrigentine per poi venire smistati nei vari centri di accoglienza d’Italia. Sul bus viaggiavano circa 50 migranti e, secondo una prima ricostruzione, almeno la metà di loro è rimasta ferita. Tutti sono già ricoverati in diversi ospedali della provincia di Roma.

“Favara si sveglia con una notizia terribile, l’ennesima che sta colpendo questa comunità. Due giovani lavoratori, ragazzi solari, amanti della vita, sono morti stanotte sull’autostrada A1 a bordo del bus che guidavano. La nostra città dovrà dire addio ad Alberto Vella e Daniel Giudice. Anche io perdo delle persone cui mi legava una sincera amicizia. Quando le salme torneranno a Favara sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Sono vicino alle loro famiglie.” Così il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.