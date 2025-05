Cadavere carbonizzato in auto dopo incidente, vittima (forse) è 26enne 

Comincia a delinearsi con maggiore chiarezza la dinamica del terribile incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio lungo la Sp 27, nei pressi di Playa Grande. Secondo le ultime investigazioni, il corpo carbonizzato estratto dalla Peugeot 2008 apparterrebbe a un giovane di 26 anni residente a Scicli che risulterebbe essere anche il proprietario del veicolo. Ma, al fine di avere una conferma definitiva, sarà necessario eseguire l’esame del Dna sul corpo e in tal senso viaggia la Procura della Repubblica che ha già disposto l’esame scientifico.

Dagli accertamenti condotti dalla polizia locale di Scicli, è emerso che il giovane era alla guida della Peugeot in direzione della città. Contestualmente, la Fiat 500, condotta da una 23enne sciclitana, percorreva la stessa arteria stradale in direzione opposta. La dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli inquirenti, suggerisce che la Peugeot, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso la corsia opposta, impattando violentemente contro il lato passeggero della Fiat 500, poi la Peugeot ha preso immediatamente fuoco, intrappolando il conducente all’interno e causandone la morte per carbonizzazione. La giovane, invece, è rimasta ferita nell’incidente ed è stata prontamente soccorsa. Le indagini proseguono per chiarire definitivamente le cause che hanno portato a questa tragica collisione.