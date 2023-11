Caltabellotta, ucciso, forse a bastonate, extracomunitario

Un uomo di 28 anni, Elfaquihin Hakim, originario del Marocco, è stato ritrovato la notte scorsa a Caltabellotta, riverso a terra ed in stato di incoscienza, alla periferia del paese, nei pressi campo sportivo. Immediatamente soccorso da alcuni connazionali, il giovane è stato trasportato e condotto alla Guardia medica dove poco dopo è spirato.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Sciacca diretta da Roberta Buzzolani. Al momento si ipotizza che la vittima sia stata aggredita da una o più persone e che la morte sia stata causata dalle percosse subite . Il ritrovamento del corpo è avvenuto a pochi metri da un accampamento abusivo di nordafricani, verosimilmente impegnati in questi giorni nella raccolta delle olive. I carabinieri sono al lavoro per individuare l’autore dell’aggressione. Sono stato già sentiti alcuni testimoni compreso l’uomo che ha condotto la vittima nel presidio medico nel tentativo di fare luce sul grave episodio. La lite tra connazionali magari alterati da esagerate bevute di alcol sembra la pista più attendibile. Morte che potrebbe essere stata causata da un colpo alla testa sferrato con un corpo contundente. Il cadavere, stante la prima ispezione cadaverica, non presente ferite da arma da taglio o da colpi di pistola.

In aggiornamento