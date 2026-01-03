Apertura

Cadavere seminudo trovato in spiaggia, al via indagini

A fare la macabra scoperta è stato un passante

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Mattinata drammatica a Milazzo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia della Ngonia del Tono. A fare la macabra scoperta è stato un passante. Il cadavere, parzialmente svestito e con addosso una camicia, giaceva sull’arenile. Sono scattati subito gli accertamenti da parte della Capitaneria di Porto e delle Forze dell’Ordine, impegnate nell’identificazione della vittima, un uomo che avrebbe circa 40 anni.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Nascondeva 20 chili di marijuana nel seminterrato, arrestato 34enne a Palma di Montechiaro 
Apertura

Cadavere seminudo trovato in spiaggia, al via indagini
Apertura

Sorpreso con cocaina, hashish e crack: denunciato licatese
Catania

Beccato al volo mentre si reca a consegnare droga: arrestato
Catania

Il cane fiuta la marijuana in tubo di scarico, denunciato uno spacciatore
Favara

Il CGA boccia la Regione per i ritardi relativi al PRG di Favara: i terreni tornano edificabili
banner italpress istituzionale banner italpress tv