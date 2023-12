Tragedia a Palma di Montechiaro, 68enne cade dal tetto per pulire grondaia e muore 

Tragedia a Palma di Montechiaro. Un sessantottenne del posto è deceduto dopo essere caduto dal tetto della sua abitazione mentre stava pulendo la grondaia. La vittima è Giocchino Alotto, ufficialmente residente in Germania. L’uomo lascia moglie e un figlio. Il dramma si è consumato questa mattina intorno le otto in una casa in via Masaccio 146, nella parte alta di Palma di Montechiaro. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato e gli operatori sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 68enne.

“Siamo sgomenti, addolorati per questa drammatica perdita. Vicinanza alla vicinanza da parte mia e dell’amministrazione tutta – ha dichiarato il sindaco Stefano Castellino – Ai cittadini voglio dire solo di stare sempre attenti anche nello svolgere i piccoli, semplici, lavori casalinghi che possono trasformarsi appunto in tragedie”.