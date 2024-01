Calunnia aggravata, al via processo all’ex collaboratore di giustizia Tuzzolino

Al via il processo all’ex collaboratore di giustizia agrigentino Giuseppe Tuzzolino, finito a giudizio ancora una volta con l’accusa di calunnia aggravata nei confronti degli imprenditori gelesi Luca, a loro volta al centro della maxi inchiesta “Camaleonte”. Il gip del tribunale di Caltanissetta, nonostante due richieste di archiviazione avanzate dalla procura, ha disposto l’approfondimento dibattimentale. Tuzzolino aveva parlato degli imprenditori a più riprese anche durante il processo scaturito dal blitz. In passato i Luca segnalarono un tentativo di truffa che sarebbe stato posto in essere da Tuzzolino. Il processo entrerà nel vivo il prossimo aprile quando verranno sentiti i primi testimoni.

Due mesi fa l’ex collaboratore di giustizia è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione dal tribunale di Palermo proprio per il reato di calunnia nei confronti della direttrice generale della Fondazione Federico II ed ex dirigente regionale Patrizia Monterosso. Lo scorso mese Tuzzolino è stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione sempre per calunnia nei confronti dell’avvocato Salvatore Pennica, suo ex difensore. In quest’ultimo caso, l’ex collaboratore di giustizia si inventò una storia di presunti brogli commessi dal suo ex legale, accusato falsamente di avere custodito su suo incarico, nel 2013, supporti informatici contenenti rivelazioni “scottanti” su politica, malaffare e corruzione a tutti i livelli. La lista delle persone accusate da Tuzzolino, prima che si accertasse che si trattava di invenzioni di sana pianta, riempi’ migliaia di pagine di verbali. Tuzzolino nove anni fa fu sottoposto a fermo nell’ambito di un’indagine che ipotizzava una complessa truffa nel rilascio delle licenze edilizie a Palma. In seguito ammise le sue responsabilità e fece consistenti rivelazioni, fino all’improvviso declino con l’arresto nel 2017, a cui ha fatto seguito una condanna definitiva per calunnia e una serie infinita di processi per accuse analoghe.