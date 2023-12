Cammarata, continua a perseguitare e minacciare la madre dopo assoluzione: misura cautelare 

Torna a perseguitare l’anziana madre a pochi giorni dall’assoluzione in un processo per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Un cinquantenne di Cammarata finisce nuovamente nei guai e nei suoi confronti scatta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento è stato firmato dal gip del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli.

L’uomo era già finito a processo per le continue minacce alla madre. Una spirale di violenza caratterizzata da atteggiamenti aggressivi. Una volta si era presentato a casa del genitore con un coltello e, in seguito, l’aveva afferrata alla gola. Per questi fatti però era stato assolto poiché ritenuto “non imputabile al momento del fatto”. Adesso nei suoi confronti è scattata una nuova misura cautelare.