Cammarata, sorpresi a rubare rame: due denunce

I Carabinieri di Cammarata hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un disoccupato ventiquattrenne e, segnalato al Tribunale per i minorenni di Palermo, uno studente quattordicenne, entrambi di San Giovanni Gemini, perché sorpresi all’interno dell’ex Centro commerciale “Edera” in territorio di Cammarata mentre stavano smontando e prelevando diversi cavi e tubature in rame per un peso complessivo di venti chilogrammi. I due devono rispondere di tentato furto in concorso e di porto di oggetti atti ad offendere.