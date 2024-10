Campobello di Licata, autocarro si scontra con furgone e si ribalta: ci sono feriti

Maxi incidente a Campobello di Licata tra via Mazzini e via Mentana. Un autocarro, con a bordo due persone, entrambi di Palermo, dopo lo scontro con un furgone si è ribaltato su una fiancata.

Il conducente del furgone, S.F , a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale di Caltanissetta. Ferite apparentemente lievi per tutti gli occupati.

Secondo una prima ricostruzione pare che il sinistro si sia verificato per una mancata precedente; ad occuparsi della ricostruzione dell’incidente il perito assicurativo Giuseppe Bella.