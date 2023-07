Campobello di Licata, raid nel vigneto di un imprenditore: indagini 

Malviventi in azione in contrada Favarotta, a Campobello di Licata. Ignoti hanno preso di mira il vigneto di proprietà di un imprenditore agricolo di 54 anni del posto tagliando i tiranti che sostenevano le piante. I danni, secondo una prima stima, sarebbero ingenti. Il gesto ha tutte le caratteristiche di una intimidazione o una vendetta.

A fare la scoperta è stato il proprietario che ha poi chiamato i carabinieri. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento. Il raid è stato compiuto nelle ore notturne e non ci sarebbero testimoni. Al via le indagini per risalire ai responsabili.