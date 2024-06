Canicattì, 83enne strattonata e rapinata in strada: indagini 

Momenti di panico per una donna di 83 anni di Canicattì vittima di una rapina in strada avvenuta in via Gela. L’anziana, che stava percorrendo quel tratto di strada a piedi, è stata strattonata e scippata della collana che indossava da un malvivente solitario.

Il bandito, dopo averla seguita, è entrato in azione in pochi secondi. La signora è caduta a terra ed è rimasta lievemente ferita mentre il balordo è riuscito a guadagnarsi la via di fuga dopo aver sottratto la collana. Il bottino ammonterebbe a circa mille euro. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità del malvivente.