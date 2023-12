Canicattì, aveva rubato oltre 80 mila euro da negozio: denunciato 39enne

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, al termine di un’indagine lampo, hanno identificato l’autore del maxi furto messo a segno alcune settimane fa all’interno di un negozio di articoli per la casa alla periferia della città. Ad essere denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, è stato un trentanovenne, disoccupato, di Cianciana che deve rispondere dell’ipotesi di reato di furto aggravato.L’uomo in solitaria si era intrufolato all’interno del negozio e dopo avere rovistato dappertutto, aveva trovato e rubato oltre 80mila euro in contanti.