Canicattì, bruciata saracinesca di un deposito: indagini 

Notte di fuoco a Canicattì dove la saracinesca di un garage al piano terra di un palazzo in via Vittorio Emanuele è stata bruciata. Il magazzino, di proprietà di un cinquantatreenne del posto, è utilizzato anche dal fratello muratore e dal vicino di casa come posto auto. Ignoti hanno cosparso la saracinesca con del liquido infiammabile e dato fuoco.

Le fiamme per fortuna si sono autoestinte e non si sono registrati particolari danni. All’interno vi erano alcuni attrezzi da lavoro e un’auto. Al via le indagini da parte dei poliziotti del locale commissariato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Ancora sconosciuto il motivo dell’atto incendiario.