Canicattì, calci e pugni tra ragazzini: la maxi rissa diventa virale sui social 

Una maxi rissa tra giovanissimi si è verificata nella serata di venerdì nella centralissima piazza Dante, nel cuore di Canicattì. Ragazzi, per motivi ancora ignoti, si sono affrontati con calci, pugni e anche colpi di transenne. Qualcuno dei presenti ha anche registrato quei momenti di follia e il video, in breve tempo, è diventato virale sui social. All’arrivo della polizia i partecipanti si erano dileguati. Nessuno ha visto, nessuno sapeva. Al via le indagini degli agenti del commissariato di Canicattì. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti ma anche dei video che in queste ore stanno circolando sui vari social.