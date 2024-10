Canicattì, in fiamme l’auto di un impiegato di banca: indagini 

Notte di fuoco a Canicattì. Un incendio ha danneggiato la Nissan Qashqai di proprietà di un bancario sessantenne del posto. Il rogo, la cui natura non è ancora chiara, è divampato nei pressi di piazza Roma. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal fuoco e dall’odore acre del fumo, a lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l’incendio. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause. Non sarebbero state trovate bottigliette o tracce di liquido infiammabile. La procura di Agrigento ha comunque aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento a seguito di incendio.