Canicattì, incendio distrugge auto di una trentatreenne: indagini 

Fuoco a Canicattì. Un incendio, la cui natura non è stata ancora accertata, è divampato in via Salvatore Gangitano distruggendo la Lancia Delta di proprietà di una 33enne del posto. Il veicolo si trovava parcheggiato nei pressi dell’abitazione della donna. Non è ancora chiara l’origine del rogo ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene al momento esclusa quella dolosa.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza la zona e spento l’incendio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri che hanno già sentito la proprietaria della macchina. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.