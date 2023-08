Canicattì, investe anziano e scappa: denunciato pirata della strada

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno rintracciato e denunciato un trentenne del posto per le ipotesi di reato di omissione di soccorso e lesioni personali. Si tratta di un ragazzo che, alla guida di una Renault Clio, ha investito un anziano. Il fatto è avvenuto nel centro di Canicattì. L’automobilista, piuttosto che fermarsi per prestare soccorso al pedone, ha accelerato ed è scappato.

Sono stati gli agenti di polizia a mettersi sulle sue tracce e individuarlo poco dopo. L’anziano, invece, è stato trasferito all’ospedale Barone Lombardo per le cure mediche del caso. Non è in pericolo di vita ma ha riportato un brutto trauma cranico.