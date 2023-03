Canicattì, ladri in casa di commerciante: rubata pistola da cassaforte

Ladri in azione a Canicattì. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un commerciante cinquantenne del posto in contrada Arci Taverna Santa Maria. Una volta dentro, approfittando dell’assenza del proprietario, hanno rovistato dappertutto in cerca di oggetti di valore. Le loro attenzioni si sono rivolte poi ad una cassaforte che è stata scassinata con l’utilizzo di un flex.

I ladri hanno portato via, oltre diversi monili d’oro, anche una pistola calibro 7.65, un caricatore e ben cinquanta munizioni. L’arma era detenuta regolarmente dal commerciante. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa non appena è rientrato in casa. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri della locale Compagnia.