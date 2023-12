Canicattì, quattro colpi di pistola contro l’abitazione di un commerciante

Quattro colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo dell’abitazione di un commerciante cinquantatreenne di Canicattì nella serata di mercoledì tra le vie Duomo e Gangitano. I colpi, probabilmente calibro 7.65, hanno raggiunto in rapida successione per due volte la finestra dell’appartamento e altrettante volte il portone di ingresso. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che ha immediatamente chiamato la polizia. Gli agenti del locale commissariato, unitamente ai poliziotti della Squadra mobile, hanno avviato le indagini per cercare di fare luce sull’accaduto. Il primo passo è stato quello di sentire il commerciante ma anche i residenti della zona. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.