Canicattì scende in piazza contro la microminalità: “Chiediamo più sicurezza”

Un lungo corteo partito dalla Chiesa di San Diego, tanti giovani, associazioni, imprenditori e istituzioni tutti insieme in piazza contro i numerosi episodi di microcriminalità avvenuti a Canicattì, episodi che ormai si perpetrano da diversi anni arrecando danni d’immagine, economici e morali nei confronti di una Comunità intera.

Ad organizzare la manifestazione il gruppo di giovani “InnoviAmo Canicattì”.

“Non abbiamo fatto niente di che, abbiamo solo alzato la testa”, scrivono in una nota. “Chiediamo più attenzione per la nostra città, la presenza di tante persone è stato un segno importante, perché ci lascia ben sperare”. Presenti alla manifestazione il primo cittadino Corbo, il parroco Don Salvatore Casà, le autorità civili e militari. Il corteo ha attraversato la via regina margherita e si è conclusa nei pressi della villa comunale.

LE INTERVISTE