Canicattì, scontro auto-moto: feriti due studenti 

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Carlo Alberto, a Canicattì, nei pressi del bivio che porta alla statale per Delia. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Multipla e una Kawasaki Ninja. Ad avere la peggio sono stati due studenti, originari di Delia, che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote.

L’impatto è stato quasi frontale. I due ragazzi sono stati sbalzati dalla moto, cadendo rovinosamente sul selciato. Immediati i soccorsi e il trasferimento all’ospedale Barone Lombardo per le cure del caso. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Illeso il conducente dell’auto, un canicattinese.