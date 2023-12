Canicattì, scontro scooter-furgone: grave 14enne 

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri in una traversa di via Pirandello, a Canicattì. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un furgone. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Si tratta di un 14enne del posto che è rimasto gravemente ferito. Il ragazzino è stato immediatamente trasportato al Barone Lombardo per poi essere trasferito prima al Sant’Elia di Caltanissetta e successivamente in un altro ospedale di Palermo. La prognosi è riservata. Ferito anche il passeggero dello scooter che ha riportato la frattura di una gamba.